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Высокий уровень угрозы. Сколько ракетоносителей вывела РФ в море

Украина, Среда 27 сентября 2023 12:46
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Высокий уровень угрозы. Сколько ракетоносителей вывела РФ в море Фото: сколько ракетоносителей вывела РФ в море 27 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на то, что пока ни одного российского ракетоносителя в море нет, уровень опасности остается высоким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cилы обороны юга Украины.

"Корабельная группировка врага развернута в количестве 8 кораблей, из них 7 - в Черном и 1 -в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования", - говорится в сообщении.

Однако, по данным военных, уровень ракетной угрозы остается высоким.

"По меньшей мере 3 ракетоносителя снаряжены и готовы к выходу на боевое дежурство. Отслеживаем изменения в обстановке, информируем оперативно. По сигналам воздушной тревоги действуйте собранно и быстро, переходите в укрытие", – посоветовали в Силах обороны юга.

Воздушная тревога в Украине

После обеда в Украине был активирован сигнал воздушной тревоги. Об угрозе сообщали сразу в нескольких областях, в том числе в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Житомирской и Полтавской. По данным Воздушных сил ВСУ, существовала угроза применения оккупантами ракет. На данный момент угрозы обстрела уже нет.

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