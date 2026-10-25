"Високих очікувань немає": у Путіна зробили нову заяву про переговори з Україною та США

"Запланована найближчим часом зустріч Росія - США - Україна буде попередньою. Високих очікувань від неї не повинно бути", - сказав Ушаков.

За його словами, "сторонам ще потрібно докласти зусиль, щоб досягти мирної угоди щодо України".

Помічник Путіна також заявив, що Росія готова відновити переговори у тристоронньому форматі після 4 листопада.

Водночас він додав, що про врегулювання війни в Україні потрібно говорити ще й з Європою. Її позиція може бути ключовою.

За його словами, "США поки що не вдається чинити тиск на Київ і змусити його піти на мир".

"І раніше, після Анкоріджа, складалося враження, що американська адміністрація може щось таке нав’язати й змусити Київ виконати. Але поки що це якось не виходило. Бо недостатньо говорити лише з Києвом, треба говорити з усією Європою, яка повністю підтримує Київ", - сказав Ушаков.