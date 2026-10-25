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"Высоких ожиданий нет": у Путина сделали новое заявление о переговорах с Украиной и США

11:54 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: помощник Путина Юрий Ушаков (Getty Images)

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США после 4 ноября. Однако высоких ожиданий от этой встречи не должно быть.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, которого цитируют российские СМИ.

"Запланированная в ближайшее время встреча Россия – США – Украина будет предварительной. Высоких ожиданий от нее не должно быть", - сказал Ушаков.

По его словам, "сторонам еще нужно приложить усилия, чтобы достичь мирного соглашения по Украине".

Помощник Путина также заявил, что Россия готова возобновить переговоры в трехстороннем формате после 4 ноября.

В то же время, он добавил, что об урегулировании войны в Украине нужно говорить еще и с Европой. Ее позиция может быть ключевой.

По его словам, "США пока не удается оказывать давление на Киев и заставить его пойти на мир".

"И раньше, после Анкориджа, создавалось впечатление, что американская администрация может что-то такое навязать и заставить Киев выполнить. Но пока это как-то не получалось. Потому что недостаточно говорить только с Киевом, надо говорить со всей Европой, которая полностью поддерживает Киев", - сказал Ушаков.

Напомним, по информации СМИ, следующий раунд переговоров между делегациями Украины, США и России может пройти в первой половине ноября в Абу-Даби (ОАЭ) или Швейцарии.

В Кремле ранее заявляли, что переговоры по урегулированию войны в Украинепланируют провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате.

Об этом месте встречи ранее говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

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