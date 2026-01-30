Висока ціна наступу: втрати армії РФ можуть змінити хід переговорів

За європейськими оцінками, нинішня динаміка може серйозно ускладнити для Москви поповнення особового складу. Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що в грудні Сили оборони знищили близько 35 тисяч російських військових.

У Києві називають стратегічною метою збільшення показника знищених росіян до 50 тисяч на місяць - майже вдвічі більше за середні оцінки НАТО щодо втрат РФ у 2025 році. Європейські розвідки пов’язують зростання летальності з ефективнішими ударами українських дронів та зменшенням частки поранених, які виживають.

Втрати перевищили поповнення

За наявними оцінками, рівень загиблих уже зрівнявся або перевищує темпи вербування в Росії. Це означає, що без примусової мобілізації Кремлю буде дедалі важче утримувати чисельність військ.

Водночас російський диктатор Володимир Путін уникає такого кроку через негативний досвід призову 2022 року. Тоді так звана "часткова мобілізація" викликала масовий відтік населення та суспільне невдоволення.

Наразі основним інструментом поповнення армії залишаються фінансові стимули - високі зарплати та великі бонуси за підписання контрактів. Москва стверджує, що цього вистачає для виконання планів набору.

Однак зростання втрат ставить під сумнів ефективність такої моделі в середньостроковій перспективі. Російські війська досягають лише обмежених тактичних успіхів на фронті. Стратегічних проривів уздовж понад тисячі кілометрів лінії зіткнення не зафіксовано, що ще більше підвищує "ціну" кожного наступу для РФ.

Європейські оцінки втрат підривають твердження Москви про неминучість її перемоги та можуть послабити позиції Кремля на переговорах. Ключовим фактором залишається домінування дронів на полі бою.

"Траєкторія втрат Кремля може послабити позиції Путіна за столом переговорів у найближчі місяці, стверджують люди, знайомі з оцінками, які говорили на умовах анонімності", - зазначає видання.

Наразі, за даними латвійських спецслужб, саме безпілотники спричиняють до 70–80% загиблих і поранених. Росія поки не знаходить ефективної відповіді на цю загрозу.