Висока ставка може бути пасткою: 69% іноземців у Польщі стикаються з непрозорою оплатою

Майже 70% стикалися з непрозорими схемами

За даними опитування, 69% респондентів хоча б раз особисто стикалися з непрозорою практикою, пов'язаною з формуванням ставки або оформленням оплати праці. Ще 57,8% мали досвід одразу двох і більше таких практик.

Серед найпоширеніших ситуацій працівники називали:

високу суму netto без зрозумілого пояснення brutto , ZUS, податків та інших утримань;

без зрозумілого пояснення , ZUS, податків та інших утримань; нижчу офіційну ставку з додатковими або умовними бонусами;

розбіжності між обіцяною кількістю годин чи ставкою та фактичними умовами;

неочікувані відрахування після початку роботи;

спеціальні форми договору або статусу, які використовували для обґрунтування вищої суми "на руки".

При цьому досвід роботи через різну кількість агенцій суттєво впливає на ймовірність зіткнутися з такими практиками.

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Серед тих, хто працював лише через одну агенцію, про подібний досвід розповіли 44% опитаних. Серед працівників, які співпрацювали з двома-чотирма агенціями, показник зріс до 74,5%, а серед тих, хто мав досвід роботи через п'ять і більше агенцій, - до 88,9%.

Висока зарплата все ще приваблює працівників

Попри ризики, висока ставка залишається одним із головних факторів під час вибору вакансії. 64,3% опитаних оцінили її вплив на рішення на 4-5 балів із 5.

Водночас досвід поступово змінює ставлення до таких пропозицій. 74,5% респондентів зазначили, що з часом стали обережніше сприймати вакансії з помітно вищою оплатою.

Особливо це помітно серед тих, хто працює у Польщі три роки або довше.

95,2% працівників цієї групи або обирають повністю прозору вакансію, або готові розглядати високу ставку лише після того, як отримають її письмове пояснення та зможуть перевірити, як вона формується.

Крім того, 63,8% досвідчених працівників завжди або майже завжди перевіряють агенцію та умови роботи до того, як погодитися на вакансію. Серед тих, хто працює у Польщі менше трьох років, таких лише 28,9%.

Чого найбільше бояться іноземні працівники

Обережність працівників пов'язана не лише із зарплатою. Респонденти також розповіли про ризики, яких побоюються через непрозоре оформлення роботи.

Найчастіше вони називали:

79,5% - проблеми із ZUS та страхуванням;

- проблеми із ZUS та страхуванням; 77% - проблеми з легальністю роботи та документами на перебування;

- проблеми з легальністю роботи та документами на перебування; 70% - податкові проблеми;

- податкові проблеми; 69,8% - перевірки контролюючих органів, зокрема PIP, ZUS, KAS або Straż Graniczna.

Ще 44,5% опитаних чули у своєму оточенні історії про рішення щодо повернення, заборону повторного в'їзду або випадки, які самі працівники називали "депортацією".

Працівники дедалі частіше перевіряють роботодавців

Аналітики Gremi Personal вважають, що для агенцій зайнятості це означає зміну підходу до конкуренції за працівників.

"Спроба переманювати працівників лише вищою ставкою поступово втрачає ефективність. Якщо різниця в оплаті не має зрозумілого письмового пояснення, сама висока ставка починає сприйматися як можливий сигнал ризику", - зазначають у Gremi Personal.

За їхніми словами, досвідчені кандидати дедалі частіше перевіряють не лише цифру в оголошенні, а й агенцію, договір, ZUS, утримання та документи.

Таким чином, конкурентною перевагою для агенцій стає не максимальна сума в оголошенні, а можливість довести, що заявлена зарплата є реальною, прозорою і не створить працівникові проблем у майбутньому.

Як проводили дослідження

Дослідження "Ставки, схеми оформлення та страх наслідків" провів Аналітичний центр Gremi Personal серед 600 іноземних працівників віком від 18 років, які працюють або протягом останніх трьох років працювали у Польщі через агенції зайнятості чи посередників.

В опитуванні взяли участь громадяни України, Білорусі, Грузії, Молдови, Колумбії, Індії, Філіппін, Непалу та Узбекистану.

Дослідження проводилося методом CAWI за стандартизованою анкетою із 27 запитань. Вибірка формувалася із застосуванням квот за громадянством та досвідом роботи через агенції.

Опитування тривало з 5 до 18 серпня 2026 року.

Для простої випадкової вибірки такого обсягу максимальна теоретична похибка становила б близько ±4 відсоткових пунктів за довірчої ймовірності 95%. Водночас через квотний характер вибірки цей показник є лише статистичним орієнтиром.