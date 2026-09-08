Высокая ставка может быть ловушкой: 69% иностранцев в Польше сталкиваются с непрозрачной оплатой

Около 7 из 10 иностранных работников, устроились через агентства занятости в Польше, хотя бы раз сталкивались с непрозрачными схемами формирования зарплаты. Чаще всего речь идет о неожиданных отчислениях, "бонусах" вместо официальной ставки и непонятном расчете налогов и взносов.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на результаты социологического исследования Аналитического центра Gremi Personal, проведенного среди 600 иностранных работников.
По данным опроса, 69% респондентов хотя бы раз лично сталкивались с непрозрачной практикой, связанной с формированием ставки или оформлением оплаты труда. Еще 57,8% имели опыт сразу двух и более таких практик.
Среди наиболее распространенных ситуаций работники называли:
При этом опыт работы через разное количество агентств оказывает существенное влияние на вероятность столкнуться с такими практиками.
Среди тех, кто работал только через одно агентство, о подобном опыте рассказали 44% опрошенных. Среди сотрудников, которые сотрудничали с двумя-четырьмя агентствами, показатель вырос до 74,5%, а среди тех, кто имел опыт работы через пять и более агентств, - до 88,9%.
Несмотря на риски, высокая ставка остается одним из главных факторов при выборе вакансии. 64,3% опрошенных оценили ее влияние на решение на 4-5 баллов из 5.
В то же время, опыт постепенно изменяет отношение к таким предложениям. 74,5% респондентов отметили, что со временем стали более осторожно воспринимать вакансии с заметно более высокой оплатой.
Особенно это заметно среди тех, кто работает в Польше три года или больше.
95,2% работников этой группы либо выбирают полностью прозрачную вакансию, либо готовы рассматривать высокую ставку только после того, как получат ее письменное объяснение и смогут проверить, как она формируется.
Кроме того, 63,8% опытных работников всегда или почти всегда проверяют агентство и условия работы перед тем, как согласиться на вакансию. Среди тех, кто работает в Польше менее трех лет, таких всего 28,9%.
Осторожность работников связана не только с зарплатой. Респонденты также рассказали о рисках, которых опасаются из-за непрозрачного оформления работы.
Чаще всего они называли:
Еще 44,5% опрошенных слышали в своем окружении истории о решении о возвращении, запрете повторного въезда или случаях, которые сами работники называли "депортацией".
Аналитики Gremi Personal считают, что для агентств занятости это означает изменение подхода к конкуренции работников.
"Попытка переманивать работников только более высокой ставкой постепенно теряет эффективность. Если разница в оплате не имеет понятного письменного объяснения, самая высокая ставка начинает восприниматься как возможный сигнал риска", - отмечают в Gremi Personal.
По их словам, опытные кандидаты все чаще проверяют не только цифру в объявлении, но и агентство, договор, ZUS, содержание и документы.
Таким образом, конкурентным преимуществом для агентств становится не максимальная сумма в объявлении, а возможность доказать, что заявленная зарплата реальна, прозрачна и не создаст работнику проблем в будущем.
Исследование "Ставки, схемы оформления и страх последствий" провел Аналитический центр Gremi Personal среди 600 иностранных работников в возрасте от 18 лет, которые работают или последние три года работали в Польше через агентства занятости или посредников.
В опросе приняли участие граждане Украины, Белоруссии, Грузии, Молдовы, Колумбии, Индии, Филиппин, Непала и Узбекистана.
Исследование проводилось методом CAWI по стандартизированной анкете из 27 вопросов. Выборка формировалась с применением квот по гражданству и опыту работы через агентство.
Опрос длился с 5 по 18 августа 2026 года.
Для простой случайной выборки такого объема максимальная теоретическая погрешность составляла бы около ±4 процентных пункта при доверительной вероятности 95%. В то же время из-за квотного характера выборки этот показатель является лишь статистическим ориентиром.
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