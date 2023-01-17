Истощения системы украинской ПВО не будет, - Кевлюк

Он также заметил, что россияне продолжают наносить удары по объектам энергетики, однако атак на позиции Сил противовоздушной обороны нет.

"Ракеты зенитные у нас не кончатся. Союзники их как снабжали, так и будут снабжать, даже еще больше, чем раньше. Соответственно, истощение системы ПВО не наступит", - отметил эксперт.

Кевлюк также объяснил, что российская авиация на сегодня не способна предпринять новые меры, например, наносить удары, залетая на территорию Украины.

По его словам, после утраты 300 ударных самолетов и по меньшей мере 350-400 пилотов, Россия столкнулась с проблемой: "на чем летать, и кто должен применять обычные гравитационные боеприпасы".

"Воевать против истребителей, которые год приобретали опыт воздушных боев, уступая технически, но побеждая тактически, научившиеся перехватывать все типы целей – от "Шахедов" до крылатых ракет – призванный из запаса пилот таких чудес демонстрировать не может. Поэтому будут дальнейшие ракетные обстрелы критической инфраструктуры, в лучшем случае – бомбовые удары по переднему краю неуправляемыми боеприпасами. На больше они сегодня не способны", - сказал эксперт.

Кроме того, Кевлюк объяснил, зачем враг продолжает обстреливать критическую инфраструктуру Украины, если такая тактика не работает.

"Зимой это критично, ведь когда электронасос не качает из котельной горячую воду в дом – дома холодно, жить там не сильно хочется. Противник не достигает цели своих действий, но не оставляет надежду, что он в конце концов попадет в какое-нибудь такое место, в результате чего резко все остановится", - пояснил он.

В то же время он отметил, что украинцы могли оказаться в тяжелом положении, если бы союзники не передавали оборудование для энергообъектов.