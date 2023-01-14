Масштабна атака на Україну: скільки ракет випустила РФ та збили сили ППО
Сьогодні, 14 січня, під час російської атаки зі сторони Росії було випущено 38 ракет, українськими силами ППО було збито 25 повітряних цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Близько 13.00 ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря та ракет "Калібр" із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря. Усього - 23 крилаті ракети повітряного та морського базування", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах зазначили, що з винищувачів Су-35 здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59. Також випущено п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 (одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро).
Станом на 18. 30 на сході та півдні країни протиповітряний бій триває. Ворог продовжує атакувати з літаками тактичної авіації. Випущено ще п’ять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири з яких збито нашою ППО! Загалом було знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", сім керованих авіаційних ракет Х-59.
"В нашій зоні відповідальності було збито 12 ракет: 4 над Одеською областю, 3 над Миколаївською областю, і 5 над Вінницькою областю", - заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Нагадаємо, російські війська під час масштабної тривоги поцілили по багатоквартирному будинку у Дніпрі.
Одна з російських ракет влучила по енергетичному об'єкту в Івано-Франківській області. В результаті цього там трапилась пожежа.
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