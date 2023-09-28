Вісім земель. Де в Німеччині продовжують приймати українців: адреси

Фрайбург (нова адреса з 27.10.2022: Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – табір не приймає людей, яким потрібна медична допомога або спеціальний догляд;
Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm);
Зіндельфінген Sindelfingen Messehalle (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen) – табір більше не приймає біженців з України;
Елльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen) – табір переповнений, більше не приймає.
Баварія:
Цирндорф Ankerzentrum Zirndorf (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf);
Ергольдінг (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding) – за повідомленнями з місць, табір може не приймати біженців з України.
Берлін:
Tegel (колишній аеропорт). Важливо: територія центру закрита. Всередину можна потрапити на автобусі. Якщо їхати машиною – потрібно буде залишити авто на парковці зовні та заїхати всередину автобусом. Усі дані, включаючи телефонну лінію центру, можна знайти за посиланням.
Гессен:
Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – бажано приїжджати до 20:00 в робочі дні. В інший час теж приймають, але доведеться зачекати. Якщо приїжджаєте пізно і без автівки, зверніться до Bahnhofsmission у Франкфурті, вас можуть розмістити на одну ніч.
Нижня Саксонія:
Брамше (Im Rehhagen 8 49565 Bramsche). У перехідний період у співробітників табору Messe Hannover можна отримати квиток до табору в Bramsche безплатно.
Ганновер Messehalle (Halle 25, Messegelände, 30521 Hannover) – табір закрився 14 вересня 2023 року. Нових біженців перенаправляють до Брамше.
Фото: Тимчасове розміщення біженців у Німеччині (gettyimages.com)