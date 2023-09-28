Восемь земель. Где в Германии продолжают принимать украинцев: адреса

Беженцы, не имеющие знакомых или родственников в Германии, которые предоставили бы им убежище, должны обратиться в лагерь первичного приема. Оттуда их направят в землю, которая на тот момент будет принимать новых людей.
Отмечается, что самый большой пункт первичного приема – в Берлине (бывший аэропорт Tegel). Оттуда направляют на расселение по всей Германии.
По состоянию на 28 сентября лагеря принимают беженцев в следующих землях:
Баден-Вюртемберг:
Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не принимают тех, кто приехал на собственном автомобиле (нет парковки), через 2-3 дня отправляют в другие лагеря для дальнейшего оформления.
Фрайбург (новый адрес с 27.10.2022: Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – лагерь не принимает людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе;
Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm);
Зиндельфинген Sindelfingen Messehalle (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen) – лагерь больше не принимает беженцев из Украины;
Элльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen) – лагерь переполнен, больше не принимает.
Бавария:
Цирндорф Ankerzentrum Zirndorf (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf);
Эргольдинг (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding) – по сообщениям с мест, лагерь может не принимать беженцев из Украины.
Берлин:
Tegel (бывший аэропорт). Важно: территория центра закрыта. Внутрь можно попасть на автобусе. Если ехать на машине – нужно будет оставить авто на парковке снаружи и заехать внутрь автобусом. Все данные, включая телефонную линию центра, можно найти по ссылке.
Гессен:
Гисен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – желательно приезжать до 20:00 в рабочие дни. В другое время тоже принимают, но придется подождать. Если приезжаете поздно и без автомобиля, обратитесь в Bahnhofsmission во Франкфурте, вас могут разместить на одну ночь.
Нижняя Саксония:
Брамше (Im Rehhagen 8 49565 Bramsche). В переходный период у сотрудников лагеря Messe Hannover можно получить билет до лагеря в Bramsche бесплатно.
Ганновер Messehalle (Halle 25, Messegelände, 30521 Hannover) – лагерь закрылся 14 сентября 2023 года. Новых беженцев перенаправляют в Брамше.
Фото: Временное размещение беженцев в Германии (gettyimages.com)