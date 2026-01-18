Вісім країн НАТО засудили погрози Трампа: підриває трансатлантичні відносини

Заяву підписали представники Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Великої Британії. Країни заявили, що прагнуть зміцнити безпеку в Арктиці, тому проводять навчання Arctic Endurance спільно з союзниками.

Навчання не становлять загрози для інших країн. При цьому висловлюється солідарність учасників навчань "з Королівством Данія та народом Гренландії".

"Спираючись на процес, розпочатий минулого тижня, ми готові до діалогу на основі принципів суверенітету та територіальної цілісності, які ми твердо підтримуємо", - сказано в заяві.

При цьому підписанти підкреслюють, що заяви та погрози президента США Дональда Трампа щодо введення мит підривають трансатлантичні відносини. Також вони створюють ризик небезпечної для всіх "спіралі погіршення ситуації"

"Ми й надалі будемо єдині та скоординовані у нашій реакції. Ми прагнемо захищати наш суверенітет", - сказано у повідомленні.