Восемь стран НАТО осудили угрозы Трампа: подрывает трансатлантические отношения

Восемь стран НАТО выпустили совместное заявление относительно угроз президента США Дональда Трампа тарифами. Они считают, что действия Трампа подрывают трансатлантические отношения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление стран, опубликованное на сайте правительства Германии.
Заявление подписали представители Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании. Страны заявили, что стремятся укрепить безопасность в Арктике, поэтому проводят учения Arctic Endurance совместно с союзниками.
Учения не представляют угрозы для других стран. При этом выражается солидарность участников учений "с Королевством Дания и народом Гренландии".
"Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу на основе принципов суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем", - сказано в заявлении.
При этом подписанты подчеркивают, что заявления и угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин подрывают трансатлантические отношения. Также они создают риск опасной для всех "спирали ухудшения ситуации"
"Мы и в дальнейшем будем едины и скоординированы в нашей реакции. Мы стремимся защищать наш суверенитет", - сказано в сообщении.
Напомним, что Трампа осудили и сенаторы США. В Сенате двухпартийная группа выступила с осуждением в адрес президента из-за его угрозы ввести пошлины против ряда стран НАТО из-за вопроса Гренландии. Сенаторы заявили, что с союзниками так поступать не стоит.
Трамп 17 января заявил, что планирует ввести пошлины на товары европейских союзников - только тех, которые поддерживают Данию. Тарифы будут действовать до момента, пока США не смогут забрать себе Гренландию.
Так, с 1 февраля 2026 года вступят в силу 10% пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании (к тому же на эти страны уже распространяются пошлины, которые были введены еще раньше). Если США не получат Гренландию до 1 июня 2026 года, то пошлины увеличатся до 25%.
После этого анонса ряд европейских лидеров выступили с соответствующими заявлениями, в которых было сказано, что они готовы дать совместный ответ на тарифные угрозы Трампа. Среди прочего, в Евросоюзе планируют остановить реализацию торгового соглашения между блоком и Соединенными Штатами. На фоне угроз Трампа Брюссель больше не видит перспектив этого соглашения.