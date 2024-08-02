ЄС вимагає від Угорщини пояснень щодо спрощення видачі віз для росіян

Європейський союз висловив занепокоєння з приводу рішення Угорщини пом'якшити візові правила для громадян Росії та Білорусі. ЄС побоюється, що це може підвищити ризик шпигунства всередині блоку.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який залишається одним із небагатьох лідерів ЄС, що підтримують тісні зв'язки з Кремлем після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, нещодавно підписав указ про розширення програми прискореного отримання віз на вісім країн, включно з Росією і Білоруссю. Раніше ця програма надавала "національні карти" тільки громадянам України та Сербії, дозволяючи їм працювати в Угорщині.

Європарламент висловив серйозні побоювання, що пом'якшення візових правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності". Єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон погодилася з цими побоюваннями і надіслала угорському уряду лист із проханням відповісти на запитання до 19 серпня.

Орбан також викликав роздратування у колег по ЄС, коли 5 липня відвідав Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, лише через кілька днів після того, як Угорщина прийняла головування в Раді ЄС на шість місяців.