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ЄС вимагає від Угорщини пояснень щодо спрощення видачі віз для росіян

П'ятниця 02 серпня 2024 10:18
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ЄС вимагає від Угорщини пояснень щодо спрощення видачі віз для росіян Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз висловив занепокоєння з приводу рішення Угорщини пом'якшити візові правила для громадян Росії та Білорусі. ЄС побоюється, що це може підвищити ризик шпигунства всередині блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який залишається одним із небагатьох лідерів ЄС, що підтримують тісні зв'язки з Кремлем після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, нещодавно підписав указ про розширення програми прискореного отримання віз на вісім країн, включно з Росією і Білоруссю. Раніше ця програма надавала "національні карти" тільки громадянам України та Сербії, дозволяючи їм працювати в Угорщині.

Європарламент висловив серйозні побоювання, що пом'якшення візових правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності". Єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон погодилася з цими побоюваннями і надіслала угорському уряду лист із проханням відповісти на запитання до 19 серпня.

Орбан також викликав роздратування у колег по ЄС, коли 5 липня відвідав Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, лише через кілька днів після того, як Угорщина прийняла головування в Раді ЄС на шість місяців.

Угорщина спростила умови в'їзду для росіян та білорусів

Після візиту Орбана до Москви Угорщина спростила умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі. Будапешт включив громадян цих країн у програму так званої національної карти, яка надається на два роки з можливістю продовження для тих, хто хоче працювати в Угорщині.

Видання RND назвало дії Угорщини провокацією, підкресливши, що вони викликають невдоволення в ЄС і становлять загрозу безпеці.

В ЄС швидко відреагували на дії Угорщини. Глава найбільшої партії Європарламенту "Європейська народна партія" Манфред Вебер закликав до термінових заходів проти Угорщини через видачу віз громадянам РФ.

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