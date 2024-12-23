Вісім екіпажів поліції та швидка: правоохоронці розповіли деталі конфлікту з водієм у Львові

Що передувало

Сьогодні у соцмережах поширилось відео де у Львові виник конфлікт між водієм та правоохоронцями. Також з'ясувалось, що чоловік вже перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

Це і стало і стало причиною конфлікту. На відео видно, що навколо поліції і затриманого зібрався натовп. Люди перешкоджали роботі поліції, через що туди довелось викликати додаткові екіпажі поліції.

Що кажуть у поліції

У поліції розповіли, що зупинили вранці чоловіка за порушення ПДР. Чоловік погодився поїхати для уточнення інформації, однак зробив телефонний дзвінок. Після цього на місці зібралися громадяни, які перешкоджали законним діям поліції та шарпали за формений одяг, відібрали бодікамеру у поліцейського.

Також затриманий почав скаржитись на стан здоров’я.

"Ми викликали швидку медичну допомогу. Після огляду медики повідомили, що загрози життю й здоров’ю чоловіка немає. Надалі громадянин добровільно поїхав для уточнення облікових даних в ТЦК," - сказано у повідомленні.

Правоохоронці зауважили, до чоловіків не застосовувались фізична сила та спеціальні засоби. На місце події викликали слідчо-оперативну. Встановлюються обставини події та надається правова кваліфікація діям осіб.

Скандали з ТЦК

Раніше ми писали про те, що у соцмережах було поширено відео на якому група людей в військовій формі та нібито з поліцією намагаються відкрити припарковане на узбіччі авто.

На кадрах один з чоловіків, нібито, задуває в автомобіль перцевий спрей, а інші намагались відкрити авто за допомогою ручки.