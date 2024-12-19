Скандал з ТЦК та поліцією у Вишгороді: правоохоронців відсторонили, почато розслідування

Поліція розпочала службове розслідування щодо інциденту у Вишгороді з нібито ТЦК та правоохоронцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Як заявили у відомстві, під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини.

"За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків", - сказано у повідомленні.

Що передувало

Сьогодні ввечері у соцмережах було поширено відео на якому група людей в військовій формі та нібито з поліцією намагаються різними методами намагались відкрити припарковане на узбіччі авто.

На відео один з чоловіків, нібито, задуває в автомобіль перцевий спрей, а інші намагались відкрити авто за допомогою ручки.