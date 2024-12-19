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Скандал з ТЦК та поліцією у Вишгороді: правоохоронців відсторонили, почато розслідування

Четвер 19 грудня 2024 20:29
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Скандал з ТЦК та поліцією у Вишгороді: правоохоронців відсторонили, почато розслідування Фото: у Вишгороді правоохоронців відсторонили від роботи 19 грудня (facebook.com_poltavapolice)
Автор: Наталія Кава

Поліція розпочала службове розслідування щодо інциденту у Вишгороді з нібито ТЦК та правоохоронцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Як заявили у відомстві, під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини.

"За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків", - сказано у повідомленні.

Що передувало

Сьогодні ввечері у соцмережах було поширено відео на якому група людей в військовій формі та нібито з поліцією намагаються різними методами намагались відкрити припарковане на узбіччі авто.

На відео один з чоловіків, нібито, задуває в автомобіль перцевий спрей, а інші намагались відкрити авто за допомогою ручки.

Також ми писали про те, що сьогодні соціологи вперше показали рівень довіри українців до співробітників ТЦК.

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