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Восемь экипажей полиции и скорая: правоохранители рассказали детали конфликта с водителем во Львове

Иллюстративное фото: правоохранители рассказали детали конфликта с ТЦК во Львове (facebook.com_poltavapolice)
Автор: Наталья Кава

Во Львове сегодня утром возник конфликт между водителем и правоохранителями. Выяснилось, что мужчина уже находился в розыске за уклонение от военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

Что предшествовало

Сегодня в соцсетях распространилось видео где во Львове возник конфликт между водителем и правоохранителями. Также выяснилось, что мужчина уже находился в розыске за уклонение от военной службы.

Это и стало и стало причиной конфликта. На видео видно, что вокруг полиции и задержанного собралась толпа. Люди препятствовали работе полиции, из-за чего туда пришлось вызвать дополнительные экипажи полиции.

Что говорят в полиции

В полиции рассказали, что остановили утром мужчину за нарушение ПДД. Мужчина согласился поехать для уточнения информации, однако сделал телефонный звонок. После этого на месте собрались граждане, которые препятствовали законным действиям полиции и дергали за форменную одежду, отобрали бодикамеру у полицейского.

Также задержанный начал жаловаться на состояние здоровья.

"Мы вызвали скорую медицинскую помощь. После осмотра медики сообщили, что угрозы жизни и здоровью мужчины нет. В дальнейшем гражданин добровольно поехал для уточнения учетных данных в ТЦК", - сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, к мужчинам не применялись физическая сила и специальные средства. На место происшествия вызвали следственно-оперативную. Устанавливаются обстоятельства происшествия и предоставляется правовая квалификация действиям лиц.

Скандалы с ТЦК

Ранее мы писали о том, что в соцсетях было распространено видео на котором группа людей в военной форме и якобы с полицией пытаются открыть припаркованное на обочине авто.

На кадрах один из мужчин, якобы, задувает в автомобиль перцовый спрей, а другие пытались открыть авто с помощью ручки.

Позже стало известно, что полиция начала служебное расследование относительно инцидента в Вышгороде с якобы ТЦК и правоохранителями.

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