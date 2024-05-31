Вісім бойових вертольотів РФ вилетіли з Білорусі: куди їх направили

З аеродрому Білорусі вилетіло вісім вертольотів ВКС РФ Мі-24 и Мі-8, які напередодні прибули на білоруське летовище "Барановичі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.

"О 8:36 з аеродрому "Барановичі" пішли на зліт 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ. Наразі вертольоти тримають курс на РФ і відлітають із Білорусі", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що таким чином група з восьми гелікоптерів РФ пробула в Барановичах рівно 5 днів. За даними моніторингової групи, наразі у Барановичах залишаються: 2 розвідувальні літаки Су-24МР ВКС РФ;

мінімум 4 винищувачі Су-30СМ ВКС РФ;