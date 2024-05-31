Восемь боевых вертолетов РФ вылетели из Беларуси: куда их направили

Из аэродрома Беларуси вылетело восемь вертолетов ВКС РФ Ми-24 и Ми-8, прибывших накануне на белорусский аэропорт "Барановичи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.

"В 8:36 с аэродрома "Барановичи" пошли на взлет 8 вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ. В настоящее время вертолеты держат курс на РФ и улетают из Беларуси", - говорится в сообщении. Отмечается, что таким образом группа из восьми вертолетов РФ пробыла в Барановичах ровно 5 дней. По данным мониторинговой группы, в Барановичах остаются: 2 разведывательных самолета Су-24МР ВКС РФ;

минимум 4 истребителя Су-30СМ ВКС РФ;