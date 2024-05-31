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Восемь боевых вертолетов РФ вылетели из Беларуси: куда их направили

Россия Беларусь , Пятница 31 мая 2024 10:58
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Восемь боевых вертолетов РФ вылетели из Беларуси: куда их направили Фото: вертолеты ВКС РФ покинули территорию Беларуси (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Из аэродрома Беларуси вылетело восемь вертолетов ВКС РФ Ми-24 и Ми-8, прибывших накануне на белорусский аэропорт "Барановичи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.

"В 8:36 с аэродрома "Барановичи" пошли на взлет 8 вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ. В настоящее время вертолеты держат курс на РФ и улетают из Беларуси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом группа из восьми вертолетов РФ пробыла в Барановичах ровно 5 дней.

По данным мониторинговой группы, в Барановичах остаются:

  • 2 разведывательных самолета Су-24МР ВКС РФ;
  • минимум 4 истребителя Су-30СМ ВКС РФ;

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларусь прибыли шесть российских боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8. Впрочем, как стало известно позже, их количество на самом деле составляло 8 единиц.

Заметим, что информация о переброске авиации РФ в Беларусь появилась на фоне начала совместных учений ВВС и ПВО обороны РФ и РБ.

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