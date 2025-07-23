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Вишуканий салат з хамоном та лохиною: виходить не гірше за ресторанний

Рецепт смачного салату з хамоном та лохиною (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Смачний салат з хамоном та лохиною - це поєднання іспанського м’яса, соковитих літніх ягід та свіжої зелені. Страва не потребує довгого приготування та ідеально підходить для легкої вечері або святкового столу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал дієтолога Тетяни Лакусти.

Салат з хамоном та лохиною

Інгредієнти (на 1 порцію):

  • листя салату
  • помідори чері - 4-5 шт.
  • хамон - 3-4 скибки 
  • лохина - 2 ст.л
  • волоські горіхи - 1 ст.л

Для соусу:

  • оливкова олія - 1,5 ст.л
  • сік лимона - 1 ч.л
  • гірчиця в зернах - 1 ч.л
  • мед - 0,5 ч.л
  • сіль - за смаком

Спосіб приготування

Спочатку помийте та просушіть листя салату. Далі наріжте чері навпіл або на четвертинки.

Викладіть салат і помідори на тарілку. Змішайте інгредієнти для соусу та все добре перемішай до однорідності.

Полийте салат соусом. Після цього згорніть шматочки хамону в трояндочки чи рулетики та викладіть зверху.

В кінці додайте лохину і посипте волоськими горіхами.

Рецепт салату з хамоном та лохиною (фото: кадр з відео)

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