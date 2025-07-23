Вишуканий салат з хамоном та лохиною: виходить не гірше за ресторанний

Салат з хамоном та лохиною

Інгредієнти (на 1 порцію):

листя салату

помідори чері - 4-5 шт.

хамон - 3-4 скибки

лохина - 2 ст.л

волоські горіхи - 1 ст.л

Для соусу:

оливкова олія - 1,5 ст.л

сік лимона - 1 ч.л

гірчиця в зернах - 1 ч.л

мед - 0,5 ч.л

сіль - за смаком

Спосіб приготування

Спочатку помийте та просушіть листя салату. Далі наріжте чері навпіл або на четвертинки.

Викладіть салат і помідори на тарілку. Змішайте інгредієнти для соусу та все добре перемішай до однорідності.

Полийте салат соусом. Після цього згорніть шматочки хамону в трояндочки чи рулетики та викладіть зверху.

В кінці додайте лохину і посипте волоськими горіхами.

Рецепт салату з хамоном та лохиною (фото: кадр з відео)