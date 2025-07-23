Вишуканий салат з хамоном та лохиною: виходить не гірше за ресторанний

Смачний салат з хамоном та лохиною - це поєднання іспанського м’яса, соковитих літніх ягід та свіжої зелені. Страва не потребує довгого приготування та ідеально підходить для легкої вечері або святкового столу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал дієтолога Тетяни Лакусти.
Інгредієнти (на 1 порцію):
Для соусу:
Спосіб приготування
Спочатку помийте та просушіть листя салату. Далі наріжте чері навпіл або на четвертинки.
Викладіть салат і помідори на тарілку. Змішайте інгредієнти для соусу та все добре перемішай до однорідності.
Полийте салат соусом. Після цього згорніть шматочки хамону в трояндочки чи рулетики та викладіть зверху.
В кінці додайте лохину і посипте волоськими горіхами.
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