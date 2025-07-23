Изысканный салат с хамоном и голубикой: получается не хуже ресторанного

Салат с хамоном и голубикой

Ингредиенты (на 1 порцию):

листья салата

помидоры черри - 4-5 шт.

хамон - 3-4 ломтика

голубика - 2 ст.л

грецкие орехи - 1 ст.л

Для соуса:

оливковое масло - 1,5 ст.л

сок лимона - 1 ч.л

горчица в зернах - 1 ч.л

мед - 0,5 ч.л

соль - по вкусу

Способ приготовления

Сначала помойте и просушите листья салата. Далее нарежьте черри пополам или на четвертинки.

Выложите салат и помидоры на тарелку. Смешайте ингредиенты для соуса и все хорошо перемешай до однородности.

Полейте салат соусом. После этого сверните кусочки хамона в розочки или рулетики и выложите сверху.

В конце добавьте голубику и посыпьте грецкими орехами.

Рецепт салата с хамоном и голубикой (фото: кадр из видео)