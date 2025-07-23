Изысканный салат с хамоном и голубикой: получается не хуже ресторанного

Вкусный салат с хамоном и голубикой - это сочетание испанского мяса, сочных летних ягод и свежей зелени. Блюдо не требует долгого приготовления и идеально подходит для легкого ужина или праздничного стола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.
Ингредиенты (на 1 порцию):
Для соуса:
Способ приготовления
Сначала помойте и просушите листья салата. Далее нарежьте черри пополам или на четвертинки.
Выложите салат и помидоры на тарелку. Смешайте ингредиенты для соуса и все хорошо перемешай до однородности.
Полейте салат соусом. После этого сверните кусочки хамона в розочки или рулетики и выложите сверху.
В конце добавьте голубику и посыпьте грецкими орехами.
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