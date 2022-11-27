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У Вишгороді загинув чоловік, який намагався розтопити котел

Фото: у Вишгороді загинув чоловік, який намагався розтопити котел (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Вишгороді Київської області загинув 70-річний чоловік, який намагався самостійно розтопити твердопаливний котел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Зазначається, що чоловік знехтував технікою безпеки під час розпалювання котла. Він отримав численних тяжких травм, від яких загинув на місці події.

"Вкотре закликаю громадян бути вкрай обережними та дотримуватися правил користування опалювальними приладами!" - написав Нєбитов.

Нагадаємо, 14 листопада у квартирі в Києві виникла пожежа після вибуху портативного акумулятора.

Окрім того, 16 листопада у квартирі в Одесі стався вибух побутового газу, є постраждалі.

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ВышгородКиївська областьВибух