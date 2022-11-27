У Вишгороді загинув чоловік, який намагався розтопити котел

У Вишгороді Київської області загинув 70-річний чоловік, який намагався самостійно розтопити твердопаливний котел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову поліції Київської області Андрія Нєбитова .

"Вкотре закликаю громадян бути вкрай обережними та дотримуватися правил користування опалювальними приладами!" - написав Нєбитов.

Зазначається, що чоловік знехтував технікою безпеки під час розпалювання котла. Він отримав численних тяжких травм, від яких загинув на місці події.

Нагадаємо, 14 листопада у квартирі в Києві виникла пожежа після вибуху портативного акумулятора.

Окрім того, 16 листопада у квартирі в Одесі стався вибух побутового газу, є постраждалі.

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