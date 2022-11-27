В Вышгороде погиб мужчина, который пытался растопить котел

В Вышгороде Киевской области погиб 70-летний мужчина, который пытался самостоятельно растопить твердотопливный котел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу полиции Киевской области Андрея Небытова .

Отмечается, что мужчина пренебрег техникой безопасности при разжигании котла. Он получил многочисленные тяжелые травмы, от которых погиб на месте происшествия.

"В очередной раз призываю граждан быть крайне осторожными и соблюдать правила пользования отопительными приборами!" - написал Небытов.