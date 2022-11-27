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В Вышгороде погиб мужчина, который пытался растопить котел

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Вышгород, Воскресенье 27 ноября 2022 18:13
В Вышгороде погиб мужчина, который пытался растопить котел Фото: в Вышгороде погиб мужчина, который пытался растопить котел (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Елизавета Драбкина

В Вышгороде Киевской области погиб 70-летний мужчина, который пытался самостоятельно растопить твердотопливный котел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу полиции Киевской области Андрея Небытова.

Отмечается, что мужчина пренебрег техникой безопасности при разжигании котла. Он получил многочисленные тяжелые травмы, от которых погиб на месте происшествия.

"В очередной раз призываю граждан быть крайне осторожными и соблюдать правила пользования отопительными приборами!" - написал Небытов.

Напомним, 14 ноября в квартире в Киеве возник пожар после взрыва портативного аккумулятора.

Кроме того, 16 ноября в квартире в Одессе произошел взрыв бытового газа, есть пострадавшие.

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