Біля Херсону РФ вдарила по рятувальниках, які прибули на ліквідацію попереднього удару (відео)

Російська Федерація вдень четверга, 25 квітня, вдарила по українських рятувальниках, які у передмісті Херсона допомагали у ліквідації попереднього обстрілу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як розповіли у ДСНС, вдень росіяни обстріляли передмістя Херсону, внаслідок чого загорівся житловий будинок. На ліквідацію наслідків обстрілу виїхали рятувальники.

Однак Росія підступно використала тактику повторного обстрілу та атакувала ще раз місце події пошкодивши техніку ДСНС. Також постраждав і один з рятувальників, а поранення руки отримала господарка сусіднього будинку. Покинути місце події їм вдалося автомобілем швидкої допомоги.

"Попри загрозу власному життю рятувальники попередили своїх колег про обстріли, аби ті не наражалися на небезпеку. На відміну від ворога, який безжально нищить все на своєму шляху, наші мужні титани дбають про своїх побратимів", - сказано у повідомленні.

Ситуація у Херсонській області

У листопаді минулого року ЗСУ змогли звільнити Херсон та правобережну частина області від російських окупантів. Однак окупанти укріпились на лівому березі області та щоденно обстрілюють регіон.

Нещодавно російські військові обстріляли автобусну зупинку в Херсоні. Внаслідок атаки постраждала жінка. А перед цим Росія атакувала агропідприємство та газогін у Херсонській області. Витік газу перекрили, загрози вже немає.

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