Вышгород атаковали кассетные "Шахеды": саперы ГСЧС показали уникальную операцию

Как сообщают спасатели, во время ночной вражеской атаки по городу один из российских дронов попал в крышу многоэтажки, но не взорвался.

В результате на крыше остались сам поврежденный дрон, его боевая часть, а также 21 кассетный боеприпас. Еще одна опасная "кассета" находилась во дворе дома.

"Все эти взрывоопасные предметы представляли критическую угрозу для жителей жилого комплекса, поскольку кассетные элементы оснащены самоликвидаторами и могли взорваться в любой момент", - сообщили в ГСЧС.

Для того чтобы обезвредить ВНП опасный участок оградили, а жителей высших этажей эвакуировали.

"Чтобы минимизировать риски, операторы роботизированных систем и БпЛА использовали в тандеме дроны и многофункционального робота, в том числе и на крыше дома. Робот осторожно собрал все взрывоопасные предметы в специальную емкость, которую затем с помощью крана загрузили в пиротехнический автомобиль", - добавили в пресс-службе.

Сейчас все боеприпасы обезвредили контролируемым взрывом на спецплощадке.