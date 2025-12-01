Вышгород атаковали кассетные "Шахеды": саперы ГСЧС показали уникальную операцию

В Киевской области в Вышгороде, который прошлой ночью обстреляла РФ, специалисты ГСЧС провели уникальную операцию по разминированию. А именно речь идет об обезвреживании взрывоопасных частей "Шахеда".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
Как сообщают спасатели, во время ночной вражеской атаки по городу один из российских дронов попал в крышу многоэтажки, но не взорвался.
В результате на крыше остались сам поврежденный дрон, его боевая часть, а также 21 кассетный боеприпас. Еще одна опасная "кассета" находилась во дворе дома.
"Все эти взрывоопасные предметы представляли критическую угрозу для жителей жилого комплекса, поскольку кассетные элементы оснащены самоликвидаторами и могли взорваться в любой момент", - сообщили в ГСЧС.
Для того чтобы обезвредить ВНП опасный участок оградили, а жителей высших этажей эвакуировали.
"Чтобы минимизировать риски, операторы роботизированных систем и БпЛА использовали в тандеме дроны и многофункционального робота, в том числе и на крыше дома. Робот осторожно собрал все взрывоопасные предметы в специальную емкость, которую затем с помощью крана загрузили в пиротехнический автомобиль", - добавили в пресс-службе.
Сейчас все боеприпасы обезвредили контролируемым взрывом на спецплощадке.
Напомним, РФ поздно вечером 29 ноября атаковала Вышгород Киевской области ударными дронами. В результате обстрела ранения получили 19 человек, 11 из них госпитализированы.
Также в результате обстрела были зафиксированы разрушенные дома и пожары. Кроме того, были возгорания и разрушения частных домов, а также повреждены припаркованные авто.
Как известно, в ночь на 29 ноября россияне совершили комбинированную атаку по Украине. Основной целью врага стал Киев, а также пострадала Киевская область. В частности, в пяти районах региона пострадали 14 человек.