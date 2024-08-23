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Вищий суд Венесуели підтримав переобрання Мадуро президентом

Фото: президент Венесуели Ніколас Мадуро (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Вищий трибунал правосуддя (TSJ) підтвердив офіційні результати президентських виборів у Венесуелі після того, як Організація Об’єднаних Націй попередила, що суду бракує незалежності та неупередженості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Марта Валіньяс, голова місії зі встановлення фактів, організованої Радою ООН з прав людини, заявила, що уряд "здійснював неправомірний вплив на рішення TSJ» шляхом використання "прямих звернень до суддів та публічних заяв".

TSJ заявив, що переглянув матеріали виборчої влади країни, в яких говориться, що Мадуро набрав трохи більше половини голосів, і погодився, що він переміг.

Каріслія Родрігес, голова суду, сказала: "Оцінені виборчі матеріали засвідчені беззаперечно, а результати президентських виборів 28 липня, опубліковані Національною виборчою радою (CNE), де Ніколаса Мадуро було обрано президентом республіки, підтверджені".  За її словами, рішення оскарженню не підлягає.

Франциско Кокс Віал, інший член місії ООН зі встановлення фактів, сказав, що Родрігес була членом правлячої партії Мадуро і обіймала в ній виборні посади.

 

Вибори у Венесуелі

Нагадаємо, що США і ЄС не визнають результати виборів, що пройшли 28 липня у Венесуелі. Згідно з офіційним повідомленням, на них здобув перемогу чинний президент Ніколас Мадуро. Опозиція заявила про фальсифікацію результатів, у країні пройшли масові акції протесту.

Президент США Джо Байден і президент Бразилії Лула да Сілва закликали уряд Венесуели оприлюднити детальні дані голосування на президентських виборах.

За даними The Wall Street Journal, Сполучені Штати хочуть запропонувати Мадуро відмовитись від влади в обмін на амністію.

У ЄС попередили, що Венесуела незабаром може опинитися у "серйозній кризі", якщо президент Ніколас Мадуро не зможе довести свою перемогу на виборах,

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ВенесуелаНиколас Мадуро