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Венесуела опиниться у серйозній кризі, якщо Мадуро не доведе перемогу на виборах, - ЗМІ

Вівторок 20 серпня 2024 03:23
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Венесуела опиниться у серйозній кризі, якщо Мадуро не доведе перемогу на виборах, - ЗМІ Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Венесуела незабаром може опинитися у "серйозній кризі", якщо президент Ніколас Мадуро не зможе довести свою перемогу на виборах, що відбулися у липні 2024 року.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Під час одного із заходів в іспанському місті Сантандер, Боррель зазначив, що дані венесуельської опозиції значно відрізняються від "офіційних" результатів виборів.

"Якщо Мадуро наполягатиме на тому, що він переміг, і не хоче розуміти, що для міжнародної спільноти без перевірки результати виборів не можуть бути визнані, Венесуела може вступити в серйозну кризу - ми всі намагаємося запобігти цьому", - сказав голова дипломатії ЄС.

Його коментарі пролунали через три тижні після того, як Мадуро оголосив про свою перемогу на повторних виборах, яку США та інші західні країни засудили як фальсифікацію голосування.

Боррель закликав людей почекати та подивитися, що відбудеться найближчими днями, нагадавши, що на сьогодні в країні вже заарештували 2000 людей, тоді як репресії проти демонстрантів посилюються.

Також головний дипломат ЄС назвав "верхом сарказму" той факт, що Мадуро звернувся до Верховного суду Венесуели із проханням "захистити його".

"Я не знаю, який вирок винесе Верховний суд, оскільки до його функцій не входить підрахунок результатів виборів", - підкреслив Боррель.

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