США і Бразилія закликали Венесуелу оприлюднити детальні дані голосування на виборах

Президент США Джо Байден і президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва у вівторок закликали уряд Венесуели оприлюднити детальні дані голосування на президентських виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Обидва президенти заявили, що результати "є критичним моментом для демократії на півкулі".

У спільній заяві після дзвінка, під час якого обговорювалися вибори у Венесуелі, Байден і Лула да Сілва сказали, що вони "погодилися з необхідністю негайного оприлюднення повних, прозорих і детальних даних голосування на рівні виборчих дільниць виборчими органами Венесуели".

Нагадаємо, у Венесуелі тривають протести через результати президентських виборів, на яких влада заявила про перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро, який забезпечив собі третій шестирічний термін.

Опозиція каже про фальсифікації при підрахунку голосів. Вона нібито має понад 70% протоколів підрахунку, які свідчать про те, що опозиційний кандидат має більш ніж удвічі більше голосів, ніж Мадуро (у Гонсалеса - 6,27 млн, а Мадуро - 2,75 млн).

Детальніше про вибори у Венесуелі та масові протести в країні - у матеріалі РБК-Україна.

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