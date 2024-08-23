Высший суд Венесуэлы поддержал переизбрание Мадуро президентом

Марта Валиньяс, глава миссии по установлению фактов, организованной Советом ООН по правам человека, заявила, что правительство "оказывало неправомерное влияние на решение TSJ» путем использования "прямых обращений к судьям и публичных заявлений".

TSJ заявил, что пересмотрел материалы избирательных властей страны, в которых говорится, что Мадуро набрал чуть больше половины голосов и согласился, что он победил.

Карислия Родригес, глава суда, сказала: "Оцененные избирательные материалы заверены бесспорно, а результаты президентских выборов 28 июля, опубликованные Национальным избирательным советом (CNE), где Николас Мадуро был избран президентом республики, подтверждены". По ее словам, решение обжалованию не подлежит.

Франциско Кокс Виал, другой член миссии ООН по установлению фактов, сказал, что Родригес являлась членом правящей партии Мадуро и занимала в ней выборные должности.