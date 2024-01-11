На вищий пост у ЄС претендує кандидат зі Східної Європи, - Bloomberg

Президент Румунії Клаус Йоганніс прагне стати наступним президентом Європейської ради. Цю посаду, швидше за все, буде звільнено достроково через несподівану заяву Шарля Мішеля про те, що він балотуватиметься до Європарламенту.

За даними джерел агентства, Йоганніс приєднується до невеликої кількості колишніх лідерів ЄС, у тому числі Маріо Драгі з Італії та Ксав'є Беттеля з Люксембургу. Їхні імена були названі можливими кандидатами на цю посаду, яка є одним із найвищих у Європейському Союзі. Президент ради головує на зустрічах 27 лідерів ЄС та представляє блок із питань зовнішньої політики.

Як зазначає Bloomberg, заява Мішеля привела до хаосу процес розподілу вищих ролей у ЄС - складну систему, яка бере до уваги національність та політичну належність кандидатів. Дебати розпочали на кілька місяців раніше запланованого терміну. Зазвичай переговори розпочинаються після європейських виборів, після яких обираються посади президента Єврокомісії, президента ради та інших.

Драгі повернувся до центру уваги 10 січня, зустрівшись із керівниками в Мілані в рамках свого дослідження для звіту про європейську конкурентоспроможність, який він готує для Єврокомісії, що підігріває чутки про те, що він може претендувати на пост у ЄС. За словами чиновника, поінформованого про його погляди, колишній глава Європейського центрального банку не зацікавлений у роботі ЄС.

Складні переговори

Другий термін Йоганніса на посаді президента Румунії закінчується наприкінці року, і він не має права балотуватися знову. Йому доведеться зіткнутися з важкою боротьбою за здобуття цієї посади, якщо голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн буде обрана на другий термін, оскільки вони обоє є членами правоцентристської Європейської народної партії.

Європейські вибори відбудуться з 6 по 9 червня, що ще більше ускладнює термін кадрових перестановок.

Якщо Мішель буде обраний до Європарламенту у червні, він може піти зі своєї нинішньої посади у липні, до того, як його термін закінчиться у листопаді. Якщо не буде досягнуто згоди про заміну, тимчасово цю роль може взяти на себе прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, оскільки його країна головуватиме в ЄС протягом шести місяців за умовами ротації.

Майбутнє головування Угорщини непокоїть лідерів ЄС і може стати сильним стимулом для досягнення компромісу після виборів, особливо з огляду на те, що Орбан блокує допомогу Україні. Він також запитує, чи варто називати повномасштабне вторгнення Росії в Україну "війною", і він був єдиним лідером ЄС, який зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним після того, як проти нього було видано міжнародний ордер на арешт за викрадення українських дітей.

Беттель, колишній прем'єр-міністр Люксембургу і нинішній міністр закордонних справ, заявив у понеділок RTL, що зараз він не є кандидатом і хоче залишитися у своїй рідній країні.