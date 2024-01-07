Президент Європейської ради Шарль Мішель може піти у відставку, щоб стати депутатом

Президент Європейської ради Шарль Мішель може достроково залишити займану посаду. Він має намір взяти участь у виборах до Європейського парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Standaard .

В інтерв'ю бельгійським ЗМІ політик заявив, що вирішив брати участь у виборах до Європарламенту в 2024 році. Він балотуватиметься як головний кандидат від своєї бельгійської правоцентристської ліберальної партії "Реформаторський рух" ( Mouvement Réformateur) .

У зв'язку з цим, Шарль Мішель подасть у відставку з посади президента Європейської ради.

"Я вирішив балотуватися на європейських виборах у 2024 році. Наприкінці червня або на початку липня Європейська рада зможе передбачити це і ухвалити рішення про наступника", - сказав він.

Варто зазначити, що 48-річний Мішель є колишнім прем’єр-міністром Бельгії та з кінця 2019 року обіймає посаду голови Ради ЄС.

Фіндопомога Україні від ЄС

Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу під час саміту 14 грудня. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на це рішення, хоча решта 26 країн-членів блоку підтримали проект.

Тепер питання про допомогу Україні буде розглядатися на окремому саміті ЄС на початку лютого. Одним з варіантів є двосторонні угоди України з членами Євросоюзу на відповідні суми.

21 грудня глава уряду Угорщини Орбан заявив, що його позиція не змінилася. На його думку, будь-яка допомога Україні має надаватися на більш короткий термін, ніж нинішня пропозиція.

Того ж дня Єврокомісія перерахувала Україні останній транш на 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги. Загалом Київ отримав у 2023 році 18 млрд євро у вигляді довгострокових пільгових кредитів.

Раніше президентка ЄК Урсула Фон дер Ляєн зазначала, що Євросоюз готує на початок 2024 року запасний план для надання Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро.