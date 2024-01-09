Екс-прем'єр Італії може очолити Єврораду замість Мішеля, - FT

Рішення Шарля Мішеля достроково піти у відставку з посади президента Європейської ради започаткувало переговори про найвищі посади в ЄС. При цьому колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, на думку декого, є головним претендентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Драги, якому 76 років, є колишнім президентом Європейського центрального банку. Йому приписують порятунок єдиної валюти блоку та потенційну можливість змінити Мішеля, повідомили Financial Times чиновники та дипломати ЄС.

Ймовірно, з’являться й інші можливі кандидати на пост президента Європейської ради. Ця посада передбачає головування та визначення порядку денного самітів лідерів ЄС.

Заповнення вищих посад у ЄС також залежить від результатів загальноєвропейських виборів, кажуть чиновники. Джерело, близьке до Драгі, заявило, що він не претендує на жодну з провідних ролей блоку.

Але спекуляції з приводу перспектив Драги, засновані на його послужному списку, досвіді та статусі однієї з найвидатніших фігур ЄС, наголошують на бажанні в багатьох столицях остаточно визначитися з наступником задовго до ймовірного відходу Мішеля в середині липня.

Уникнути Орбана

Терміновість пошуку наступника Мішеля, який балотуватиметься депутатом Європарламенту, частково викликана правилами ЄС, які дозволять видному лідеру угорських євроскептиків Віктору Орбану обійняти цю посаду, якщо жоден кандидат не буде погоджений до моменту призначення президента Європейської ради.

Угорщина головуватиме в ЄС протягом шести місяців із 1 липня. Новообрані члени Європейського парламенту мають вступити на посаду до середини липня, останньої дати, коли Мішель може залишитися на посаді президента.

Але лідери ЄС також мають можливість призначити тимчасового кандидата, щоб виключити Орбана. Однак Драгі навряд чи погодиться на цю роль на тимчасовій основі, сказав один із чиновників.

Драгі відійшов від суспільного життя у 2022 році після того, як його перебування на посаді прем'єр-міністра Італії було перервано достроковими виборами. Але минулого року він взяв на себе роль консультанта ЄС, коли президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн попросила його написати звіт про конкурентоспроможність блоку, що падає.

Колишній італійський лідер проінформує членів комісії про початкову роботу над цією доповіддю у Брюсселі у п'ятницю. Його буде опубліковано після виборів до ЄС.

Серед інших імен, які висуваються на пост у Європейській раді, - нинішні прем'єр-міністри, такі як Педро Санчес з Іспанії та Метте Фредеріксен з Данії. На відміну від Драги, обидва лідери пов'язані з великими європейськими політичними партіями, що є важливим чинником призначення у ЄС. Відсутність партійної власності Драгі "поставить йому підніжку", заявив дипломат ЄС.

Хоча уряд у Римі може підтримати його кандидатуру, держави-члени Центральної та Східної Європи вже давно скаржаться, що найвищі посади надто часто віддаються західноєвропейцям.