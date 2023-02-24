Вищі органи ЄС заборонили співробітникам користуватись TikTok, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання зазначає, що додаток, який належить китайській компанії ByteDance, потрапив під пильну увагу з боку регуляторів і урядів через занепокоєння, що Китай може використовувати його для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.

Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон заявив про таку заборону для співробітників Європейської комісії, але відмовився підтвердити, чи стикалися вони з будь-якими інцидентами, пов’язаними з TikTok. Крім цього, чиновник заявив, що співробітники Ради ЄС також повинні видалити TikTok зі своїх особистих телефонів із доступом до послуг Ради ЄС.

TikTok у відповідь на оголошення висловив розчарування та здивування тим, що Комісія не зв’язалася з ними перед накладенням заборони.