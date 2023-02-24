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Высшие органы ЕС запретили сотрудникам пользоваться TikTok, - Reuters

Фото: высшие органы ЕС запретили сотрудникам пользоваться TikTok (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Два крупнейших руководящих учреждения Европейского Союза запретили использование TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что приложение, принадлежащее китайской компании ByteDance, попало под пристальное внимание со стороны регуляторов и правительств из-за беспокойства, что Китай может использовать его для сбора данных пользователей или продвижения своих интересов.

Европейский комиссар по внутренней торговле и услугам Тьерри Бретон заявил о таком запрете для сотрудников Европейской комиссии, но отказался подтвердить, сталкивались ли они с какими-либо инцидентами, связанными с TikTok. Кроме того, чиновник заявил, что сотрудники Совета ЕС также должны удалить TikTok со своих личных телефонов с доступом к услугам Совета ЕС.

В ответ на объявление TikTok выразил разочарование и удивление тем, что Комиссия не связалась с ними перед наложением запрета.

Напомним, что сенатор Джош Хоули от Республиканской партии анонсировал внесение законопроекта о запрещении приложения TikTok на территории США.

Ранее мы писали, что Палата представителей Конгресса ввела запрет на использование программы китайской социальной сети TikTok на всех официальных устройствах, используемых для работы в Палате представителей и всеми ее сотрудниками.

Также мы писали, что в Азербайджане заблокировали социальную сеть TikTok. Соответствующее решение опубликовано на сайте Службы госбезопасности страны.

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