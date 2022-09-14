Бросает тень на успехи армии. В Азербайджане заблокировали TikTok

В Азербайджане временно заблокирована социальная сеть TikTok. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Службы госбезопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы государственной безопасности Азербайджана.

"В настоящее время ресурс социальной сети TikTok публикует информацию, которая бросает тень на успехи нашей армии, содержит военную тайну и направлена ​​на создание в обществе ложного мнения. В связи с вышеизложенным было принято решение о временном ограничении деятельности социальной сети TikTok на территории Азербайджана", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение конфликта. Государства уже обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

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