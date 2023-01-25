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У Сенаті США ініціюють заборону TikTok по всій країні: названо причину

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Вашингтон, Середа 25 січня 2023 00:42
У Сенаті США ініціюють заборону TikTok по всій країні: названо причину Фото: у Сенаті США ініціюють заборону TikTok (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сенатор Джош Хоулі від Республіканської партії анонсував внесення законопроекту про заборону додатку TikTok на території США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"TikTok - це китайський чорний хід у життя американців. Він загрожує конфіденційності наших дітей, а також їхньому психічному здоров'ю. Зараз я представлю закон, який забороняє це по всій країні", - заявив він.

Хоулі не уточнив, коли він має намір опублікувати законопроект власного авторства і яким він бачить механізм заборони мобільного додатку та соціальної мережі у Сполучених Штатах.

У TikTok встигли прокоментувати пропозицію сенатора. В офіційній заяві компанії сказано, що Хоулі вибрав неправильний підхід.

"Заклик сенатора Хоулі до повної заборони TikTok використовує поетапний підхід до національної безпеки. Ми сподіваємося, що він зосередить свої зусилля на комплексному вирішенні існуючих проблем, а не вдаватиме, що заборона одного сервісу вирішить будь-яку з проблем, які її турбують, або зробить американців безпечніше", - заявили у прес-службі компанії.

Раніше ми писали, що Палата представників Конгресу запровадила заборону використання програми китайської соціальної мережі TikTok на всіх офіційних пристроях, що використовуються для роботи в Палаті представників і всіма її співробітниками.

Також ми писали, що в Азербайджані заблокували соціальну мережу TikTok . Відповідну ухвалу опубліковано на сайті Служби держбезпеки країни.

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