Высшие органы ЕС запретили сотрудникам пользоваться TikTok, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание отмечает, что приложение, принадлежащее китайской компании ByteDance, попало под пристальное внимание со стороны регуляторов и правительств из-за беспокойства, что Китай может использовать его для сбора данных пользователей или продвижения своих интересов.

Европейский комиссар по внутренней торговле и услугам Тьерри Бретон заявил о таком запрете для сотрудников Европейской комиссии, но отказался подтвердить, сталкивались ли они с какими-либо инцидентами, связанными с TikTok. Кроме того, чиновник заявил, что сотрудники Совета ЕС также должны удалить TikTok со своих личных телефонов с доступом к услугам Совета ЕС.

В ответ на объявление TikTok выразил разочарование и удивление тем, что Комиссия не связалась с ними перед наложением запрета.