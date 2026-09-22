Вище та далі: КНДР випробувала нові ракети типу KN-23, якими обстрілюють Україну

Два запуски протягом трьох годин

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що Пхеньян випустив дві ракети, які було кваліфіковано як балістичні малої дальності. Перший запуск зафіксували приблизно о 15:00 за місцевим часом 20 вересня, другий - о 17:50.

За даними Міноборони Японії, перша ракета пролетіла 440 км і досягла висоти 60 км, друга - 590 км і 70 км висоти відповідно. Обидва снаряди впали за межами виключної економічної зони Японії.

Вища траєкторія натякає на нову модифікацію

В Janes зазначають, що зафіксовані параметри польоту дозволяють припустити, що йдеться про похідні від ракети сімейства KN-23, хоча ні Міноборони Японії, ні JCS офіційно не назвали тип ракет.

OSINT-платформа підкреслює, що попередні випробування KN-23 демонстрували дальність до 690 км за низьких траєкторій - від 37 до 60 км висоти. Натомість ракети, запущені 20 вересня, летіли за значно вищими траєкторіями, що може свідчити про розробку модифікованого варіанта, іншу конфігурацію бойової частини або окремий профіль випробувань.

Janes нагадує, що подібне вже фіксували раніше: невстановлена ракета малої дальності, запущена 12 серпня і також імовірно похідна від KN-23, пролетіла 690 км і досягла висоти 90 км.