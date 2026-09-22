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Выше и дальше: КНДР испытала новые ракеты типа KN-23, которыми обстреливают Украину

13:46 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: KN-23 (flickr.com)

Северная Корея 20 сентября произвела два запуска ракет малой дальности из района Вонсан в сторону Восточного моря. По оценке японского Минобороны, оба снаряда пролетели гораздо дальше и выше, чем предыдущие ракеты этого типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-платформу Janes.

Два запуска в течение трех часов

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Пхеньян выпустил две ракеты, квалифицированные как баллистические малой дальности. Первый запуск зафиксировали примерно в 15:00 по местному времени 20 сентября, второй - в 17:50.

По данным Минобороны Японии, первая ракета пролетела 440 км и достигла высоты 60 км, вторая - 590 км и 70 км высоты соответственно. Оба снаряда упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Высшая траектория намекает на новую модификацию

В Janes отмечают, что зафиксированные параметры полета позволяют предположить, что речь идет о производных ракеты семейства KN-23, хотя ни Минобороны Японии, ни JCS официально не назвали тип ракет.

OSINT-платформа подчеркивает, что предварительные испытания KN-23 демонстрировали дальность до 690 км при низких траекториях - от 37 до 60 км высоты. В то же время ракеты, запущенные 20 сентября, летели по значительно более высоким траекториям, что может свидетельствовать о разработке модифицированного варианта, другой конфигурации боевой части или отдельном профиле испытаний.

Janes напоминает, что подобное уже фиксировали ранее: неустановленная ракета малой дальности, запущенная 12 августа и предположительно производная от KN-23, пролетела 690 км и достигла высоты 90 км.

Читайте также,чем Северная Корея вооружает Россию - в августе президент Владимир Зеленский предупреждал, что наращивание поставок ракет из Пхеньяна свидетельствует о подготовке Москвы к дальнейшей эскалации войны, а баллистика KN-23 северокорейского производства все активнее применяется против украинских городов.

Это уже не первый тестовый запуск Пхеньяна этим летом: 12 августа Северная Корея также запускала баллистическую ракету из района Вонсан, пролетевшую около 700 км и ставшую одиннадцатым испытанием баллистики КНДР с начала 2026 года.

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