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Північна Корея запустила балістику за 700 км: що відомо про ракету

12:37 12.08.2026 Ср
3 хв
КНДР знову випробувала ракету: чи пов'язано це з навчаннями Ulchi Freedom Shield?
aimg Лев Шевченко
Північна Корея запустила балістику за 700 км: що відомо про ракету Фото: пуск північнокорейської ракети (Корейське центральне інформаційне агентство)
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Північна Корея 12 серпня запустила балістичну ракету з району Вонсан, яка пролетіла близько 700 км і впала у води на схід від Корейського півострова. Це вже другий пуск з боку Пхеньяна за останній тиждень напередодні спільних навчань США та Південної Кореї Ulchi Freedom Shield.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.

Деталі пуску та реакція сусідів

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) зафіксував запуск близько 6 ранку за місцевим часом. За японськими даними, ракета досягла максимальної висоти близько 90 км і пролетіла приблизно 690 км, тоді як південнокорейська сторона оцінила дальність польоту у понад 700 км.

Токіо повідомив, що ракета впала за межами виключної економічної зони Японії, постраждалих і руйнувань не зафіксовано.

Цей пуск став уже одинадцятим випробуванням балістичної ракети з боку КНДР з початку 2026 року та відбувся лише через шість днів після попереднього запуску з того ж району Вонсан, який Пхеньян офіційно не коментував. Сеул допускає, що попередній тест міг пройти не повністю успішно, а новий пуск міг бути спрямований на продовження випробувальної програми.

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Про яку ракету може йтися

Дальність польоту у 700 км відповідає діапазону, характерному для балістичних ракет малої дальності. Одна з північнокорейських систем такого класу — Hwasong-11A, відома на Заході як KN-23, яку часто порівнюють з російським "Іскандер-М" через схожу конфігурацію.

Ця тверднопаливна ракета запускається з мобільної пускової установки і, за оцінками, має дальність від 700 до 800 км залежно від модифікації.

Професор Університету північнокорейських досліджень у Сеулі Ян Му Джин допускає, що новий пуск міг бути пов'язаний із випробуванням модифікації Hwasong-11, здатної нести тактичний ядерний боєзаряд. При цьому офіційного підтвердження, що саме KN-23 був запущений з Вонсану 12 серпня, немає.

Новий запуск відбувся за п'ять днів до початку 11-денних навчань Ulchi Freedom Shield, які США та Південна Корея проведуть з 17 по 27 серпня. Пхеньян традиційно називає такі навчання репетицією війни та неодноразово відповідав на них ракетними випробуваннями, тоді як Вашингтон і Сеул наголошують на оборонному характері маневрів.

Ракети KN-23 виробництва КНДР дедалі активніше застосовує проти України й Росія. Зокрема, в ніч на 11 серпня 2026 року окупанти завдали масованого удару по Запоріжжю.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), останнім часом Росія змінила тактику застосування ракет КНДР і замість масованих залпів здійснює поодинокі пуски KN-23 у складі нічних ударних комплектів разом з іншими типами озброєння, що дозволяє окупантам заощаджувати дефіцитні комплекси С-400 та "Циркон".

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