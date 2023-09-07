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Вище середнього. Експерт "розтлумачив" оцінку США щодо шансів прорвати оборону росіян

Четвер 07 вересня 2023 19:26
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Вище середнього. Експерт "розтлумачив" оцінку США щодо шансів прорвати оборону росіян Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко, Сергій Пишкін
Експерт: Олександр Мусієнко

В розвідці США вважають, що ЗСУ з ймовірністю 40-50% зможуть прорвати російські лінії оборони до кінця поточного року. За американською градацією, це оцінка наближена до високої.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Похід на південь. Коли ЗСУ прорвуть всю оборону росіян: оцінка США та думки експертів".

Ймовірність в 40-50%

Директор з аналізу Розвідувального управління Міноборони США Трент Мол заявив, що нещодавній прогрес ЗСУ є значним і дає реальну можливість розвинути успіх.

Під час аналізу Мол відзначив роль російського генерала Сергія Суровікіна, який побудував лінії оборони, а також ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, чиї найманці досягли відчутних територіальних результатів. Наразі обидва знаходяться поза полем бою, оскільки першого було звільнено, а другий нібито загинув в авіакатастрофі.

"З ймовірністю 40-50% (Україна зможе, - ред.) прорвати російські лінії оборони, що залишилися, до кінця року", - заявив Мол та попередив, що обмежені запаси снарядів і погіршення погоди зроблять це вкрай важким завданням.

Що думає експерт?

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, Суровікін виступав яструбом та демонстрував ефективність в побудові захисних ліній й веденні оборони. Водночас його усунення йде на користь Україні.

50%-і шанси на прорив, як пояснив експерт, є нормальною оцінкою в дусі роботи американської розвідувальної спільноти.

"Зо їхньою градацією 50% - це не малий відсоток, а вищий за середній, наближений до високого. У них оцінка від 70% означає дуже високу ймовірність. Тому я б рекомендував сприймати 50% як високі шанси на те, що українським силам справді вдасться пройти всі лінії оборони до кінця року", - зазначив Мусієнко.

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