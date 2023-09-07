Похід на південь. Коли ЗСУ прорвуть всю оборону росіян: оцінка США та думки експертів

Оборонне розвідувальне агентство США (DIA) оцінило шанси України на прорив російських ліній оборони. На його думку, вірогідність встигнути до кінця 2023 року - від 40 до 50%.

Через три місяці український контрнаступ набирає обертів. Війська прорвали першу лінію оборони росіян у районі села Роботине (Запорізька область) та виходять на другу.

"Якби ми говорили про це пару тижнів тому, я був би налаштований песимістичніше. Їхній (українців, - ред.) прорив на другий захисний пояс... насправді досить значний", - заявив директор з аналізу DIA Трент Мол в інтерв'ю The Economist.

Військова розвідка США (не плутати з більш відомим ЦРУ) працює над військовими відповідями на дії ворогів Америки. Найчастіше це вимагає кількісних оцінок, таких як далекобійність іранських ракет або розмір китайського флоту.

Але після Афганістану-2021 агентство відводить дедалі більшу роль нематеріальним факторам. Тоді Вашингтон обпікся, розраховуючи на здатність афганської армії дати відсіч талібам, але та "швидко згорнулася".

Надалі цей прорахунок позначився на недооцінці України на перших етапах вторгнення. Наразі у 40-сторінковому службовому документі DIA її волю до боротьби проти Росії переглянуто.

Україна - не Афганістан

DIA зазначає: президент Володимир Зеленський залишився в країні і це вплинуло на поле бою. На відміну від рішення афганського демократичного президента Ашрафа Гані тікати з Кабула під тиском талібів.

Як пише The Economist, це доводить важливість політичного лідерства для армії та сталої підтримки. Перед російським вторгненням у США нехтували цим фактором, вважаючи, що український уряд буде повалено. Наразі аналітики заповнюють докладний робочий аркуш з оцінками та ретельніше продумують такі моменти.

Фото: президент Володимир Зеленський та військово-політичне керівництво України відмовилися від евакуації на початку повномасштабного вторгнення (president.gov.ua)

Те, що керівництво країни залишалося у Києві, зберегло ієрархію влади та державні органи управління. Західні партнери повірили в нас і розпочалася робота над постачанням озброєнь, каже керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Військовий експерт Владислав Селезньов називає централізоване управління військами ключовим чинником.

"Військам на місцях це додало впевненості в тому, що всі працюють на єдину мету - на перемогу. Захід теж підтримав на десятки і десятки мільярдів. Колишній міністр оборони Олексій Резніков казав, що один день нашої війни коштує 100 млн доларів", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Історія не знає умовного способу, але навряд чи Україна здалася б без центру прийняття рішень у Києві. Якщо проводити історичні паралелі, то, очевидно, спротив продовжився б, можливо, у форматі партизанського руху проти "совєтов", як на заході України до середини 1950-х.

"Але, безумовно, легітимність влади та безперебійне управління створили умови, що дозволили реалізувати весь спектр бойових завдань", - додав експерт.

Оборону росіян на півдні могли недооцінити

Нова методологія розвідки США має вирішальне значення, коли йдеться про український контрнаступ. За словами Трента Мола, росіяни завозять артилерійські снаряди на позиції, і, ймовірно, офіційні особи могли недооцінити глибину їхніх ліній оборони.

В одному з інтерв'ю командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський навів такі цифри. За його словами, окупанти спрямували 60% ресурсів на облаштування першої та по 20% на другу та третю лінії. Після українського прориву противник змушений маневрувати, рано чи пізно сили вичерпаються і ЗСУ зможуть наступати швидше, переконаний генерл.

Проте директор з аналізу DIA застерігає - основні російські резерви якраз на третій лінії.

"Вони дійсно на третій лінії, хоча треба розуміти, що там виконуються комплексні завдання. Крім того, що ті, що стоять на третій лінії, прикривають тили, вони страхують підрозділи на другій, щоб у разі чого прийти на допомогу", - коментує Олександр Мусієнко.

Владислав Селезньов вважає, що західні партнери лукавлять, коли наголошують на можливостях російської армії, але не кажуть про те, хто ці можливості створив.

"Давайте будемо чесними до кінця. Саме зволікання з постачанням зброї та техніки нашим військам дало росіянам час збудувати мережу захисних споруд на півдні Запорізької області", - зазначив він у розмові з виданням.

Фото: оцінити стан ліній оборони росіян на південь від Роботино дуже складно (deepstatemap.live)

За його словами, оцінити реальний стан другої лінії на південь від Роботиного складно. Хоча б тому, що поки що не вдається розширити плацдарм на захід в сторону села Копані, а основний рух йде південніше на Новопрокопівку і на південний схід на Вербове.

"Як виглядає друга лінія оборони, ми побачимо, коли передові підрозділи вийдуть на російські позиції", - зазначив Селезньов і додав, що просування в жодному разі не буде легким, а оцінювати третю лінію теж доведеться на практиці.

Протистоятимуть Силам оборони 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія ВДВ, 7-а дивізія ВДВ та підрозділи мобілізованих, сформовані на базі Рязанського повітряно-десантного училища.

Кульмінація в найближчі тижні

The Economist наводить слова представника адміністрації Джо Байдена, який каже про 6-7 тижнів для України, перш ніж її наступ досягне кульмінації. Насамперед через осінній сезон дощів.

Є й така думка: оскільки на прорив першої лінії кинули великі сили, то навряд чи ЗСУ зможуть далеко зайти на південь. А виснаження українських та російських сил може призвести до того, що поточні лінії на бойових картах затримаються надовго.

Але для подібних прогнозів, як мінімум, треба знати, які ресурси у Генерального штабу і чи здатний він задіяти їх у районі Роботиного чи інших ділянках.

"Ми не маємо базової інформації про бойові можливості Сил оборони, тому слід бути обережними в оцінках. Чи достатньо снарядів, щоб тут і зараз підтримувати темпи артилерійського вогню на належному рівні? Можу лише сказати, що темп з нашого боку до 8000 снарядів на добу. І це більше, ніж рік тому, коли було доступно до максимум 6000, при тому, що ворог застосовував до 60000", - зазначив Селезньов у розмові з РБК-Україна.

Фото: експерти не беруться оцінювати бойові можливості Сил оборони України та робити прогнози (Getty Images)

За його словами, за 5-6 тижнів (орієнтовно після 15 жовтня) почне лити так, що техніка застрягне в полях. І це стосується не лише півдня, а й східного фронту.

Розписувати перебіг бойових дій на тижні некоректно, оскільки контрнаступ триває. Незалежно від того, де буде лінія зіткнення до кінця року, ЗСУ роблять ту роботу, яку можуть за нинішніх умов, наголошує експерт Олександр Мусієнко.

Можливість прориву 40-50%

Таку оцінку наводить директор з аналізу DIA Трент Мол. На його думку, нещодавній прогрес України насправді є значним і дає реальну можливість розвинути успіх.

Особливо якщо брати до уваги те, що російський генерал Сергій Суровікін, який побудував лінії оборони, і ватажок ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, найманці якого досягли відчутних територіальних результатів, виведені з гри. Нагадаємо, перший впав у немилість після заколоту "вагнерівців", а другий, ймовірно, загинув у аварії літака.

"З ймовірністю 40-50% (Україна зможе, - ред.) прорвати російські лінії оборони, що залишилися, до кінця року", - заявив Мол, але попередив, що обмежені запаси снарядів і погіршення погоди зроблять це вкрай важким завданням.

Фото: Пентагон дає до 50% на вихід до Азвоського моря до кінця року (Getty Images)

Як пояснює Мусієнко, Суровікін завжди виступав яструбом і демонстрував ефективність у побудові захисних порядків, ліній та веденні оборони. І його усунення від військових процесів - на користь Україні. Щодо шансів на прорив, то 50% - це нормальна оцінка в дусі роботи американської розвідувальної спільноти.

"Зо їхньою градацією 50% - це не малий відсоток, а вищий за середній, наближений до високого. У них оцінка від 70% означає дуже високу ймовірність. Тому я б рекомендував сприймати 50% як високі шанси на те, що українським силам справді вдасться пройти всі лінії оборони до кінця року", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Розвідка готує Білий дім до подальшої підтримки України

Аналітики DIA вже передбачають наступний бойовий сезон. Згідно з одним із сценаріїв, навіть без будь-яких серйозних проривів у США розраховують, що Україна зможе розширити плацдарм біля Роботиного, утримати позиції та забезпечити постачання боєприпасів. У такому разі вона матиме хорошу стартову позицію для ривка 2024-го.

На думку Мусієнка, це свідчить, що найбільший союзник вірить в Україну.

"Якщо американська розвідка робить такі прогнози, значить, їх закладають у звіти для адміністрації Байдена та Пентагону. На підставі звітів формується бачення на зиму та весну, бачення того, як підтримати Україну з точки зору необхідних сил та засобів", - пояснює він.

У той же час необачно розраховувати на бездіяльність противника. Українські війська прорвали лише першу лінію, а окупанти вже стягнули великі резерви.

Владислав Селезньов не відкидає, що найближчими днями росіяни можуть перейти в контратаку під Роботиним.

"Бо десантура - завжди про наступ. Її можуть задіяти, щоб відтіснити наші штурмові загони у зворотному напрямку. А ще йде перекидання 25-ї армії з російської території на схід. Не виключаю, що їхній наступ розпочнеться відразу на кількох ділянках. Можливо, на Куп'янсько-Лиманському. Можливо, спробують скористатися чисельною перевагою під Бахмутом або перейти у контрнаступ на Роботине", - попереджає експерт.