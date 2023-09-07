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Выше среднего. Эксперт "разъяснил" оценку США относительно шансов прорвать оборону россиян

Четверг 07 сентября 2023 19:26
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Выше среднего. Эксперт "разъяснил" оценку США относительно шансов прорвать оборону россиян Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко, Сергей Пышкин
Эксперт: Александр Мусиенко

В разведке США считают, что ВСУ с вероятностью 40-50% смогут прорвать российские линии обороны до конца текущего года. По американской градации, это оценка приближена к высокой.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Поход на юг. Когда ВСУ прорвут всю оборону россиян: оценка США и мнения экспертов ".

Вероятность в 40-50%

Директор по анализу Разведывательного управления Минобороны США Трент Мол заявил, что недавний прогресс ВСУ является значительным и дает реальную возможность развить успех.

Во время анализа Мол отметил роль российского генерала Сергея Суровикина, который построил линии обороны, а также главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, чьи наемники достигли ощутимых территориальных результатов. Сейчас оба находятся вне поля боя, поскольку первый был освобожден, а второй якобы погиб в авиакатастрофе.

"С вероятностью 40-50% (Украина сможет, - ред.) прорвать оставшиеся российские линии обороны до конца года", - заявил Мол и предупредил, что ограниченные запасы снарядов и ухудшение погоды сделают это крайне трудной задачей.

Что думает эксперт?

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Суровикин выступал ястребом и демонстрировал эффективность в построении защитных линий и ведении обороны. В то же время его устранение идет на пользу Украине.

50%-е шансы на прорыв, как пояснил эксперт, являются нормальной оценкой в духе работы американского разведывательного сообщества.

"По их градации 50% - это не малый процент, а выше среднего, приближенный к высокому. У них оценка от 70% означает очень высокую вероятность. Поэтому я бы рекомендовал воспринимать 50% как высокие шансы на то, что украинским силам действительно удастся пройти все линии обороны до конца года", - отметил Мусиенко.

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