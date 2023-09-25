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Вище за норму: Укргідрометцентр прогнозує теплий жовтень

Фото: синоптики прогнозують теплий жовтень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня місячна температура в жовтні 2023 року в Україні прогнозується в межах 7-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.

Кліматична характеристика жовтня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура в жовтні складає 6-13 градусів, в Карпатах 4-5 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури становить 26-34 градусів, в Криму до 35 градусів, в гірських районах місцями 20-21 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури - 4-16 градусів морозу, в північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23 градусів морозу, на півдні Криму 0-3 градусів морозу.

Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями в Карпатах та горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-108 мм, на високогір’ї Карпат до 129 мм.

Сезонна погода

Нагадаємо, середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала 21,6 градусів тепла, що на 1,2 градусів перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 13 температурних рекордів, один з них у червні, всі інші - у серпні.

Середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.

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