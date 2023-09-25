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Выше нормы: Укргидрометцентр прогнозирует теплый октябрь

Фото: синоптики прогнозируют теплый октябрь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя месячная температура в октябре 2023 года в Украине прогнозируется в пределах 7-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

Климатическая характеристика октября

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура в октябре составляет 6-13 градусов, в Карпатах 4-5 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры составляет 26-34 градуса, в Крыму до 35 градусов, в горных районах местами 20-21 градуса тепла.

Абсолютный минимум температуры - 4-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 градусов мороза, на юге Крыма 0-3 градусов мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами в Карпатах и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-108 мм, на высокогорье Карпат до 129 мм.

Сезонная погода

Напомним, средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 21,6 градуса тепла, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 13 температурных рекордов, один из них в июне, все остальные - в августе.

Среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

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