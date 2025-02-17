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Вище 45 гривень: банкіри та фінансові аналітики погіршили прогноз курсу долара

Фото: Курс долара до кінця року перевищить 45 гривень, прогнозують фінансові аналітики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Курс перевищить 45 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

Курс долара

За інформацією НБУ, фінансові аналітики в січні 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 45,19 грн/долар. У грудні 2024 року вони чекали на курс 44,83 грн/долар.

Банкіри очікують, що курс долара підніметься до 45,31 гривень. Попередній прогноз за жовтень - 44,92 грн/долар.

Крім того, населення України в січні очікувало курс 44,53 грн/долар. Грудневий прогноз - 44,11 грн/долар.

Керівники підприємств прогнозують курс 44,42 грн/долар (прогноз за листопад).

Курс долара

Нагадаємо, офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Курс продовжив зростання на початку 2025 року і 13 січня досяг максимуму 42,28 гривень. Потім курс знизився - до 41,62 на 17 лютого.

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара за 2024 рік зріс на 11,2% до 42,07 гривень.

Готівковий курс у січні 2025 року перевищив рівень 43 гривні, проте потім впав нижче 42 гривень.

До держбюджету на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень. Однак цей показник не є ані орієнтиром, ані прогнозом для НБУ, який в Україні відповідає за валютно-курсову політику.

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Курс долара