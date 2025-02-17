Выше 45 гривен: банкиры и финансовые аналитики ухудшили прогноз по курсу доллара

Курс доллара

По информации НБУ, финансовые аналитики в январе 2025 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 45,19 грн/доллар. В декабре 2024 года они ждали курс 44,83 грн/доллар.

Банкиры ожидают, что куру доллара поднимется до 45,31 гривен. Предыдущий прогноз за октябрь - 44,92 грн/доллар.

Кроме того, население Украины январе ожидало курс 44,53 грн/доллар. Декабрьский прогноз - 44,11 грн/доллар.

Руководители предприятий прогнозируют курс 44,42 грн/доллар (прогноз за ноябрь).

Курс доллара

Напомним, официальный курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривен. Курс продолжил рост в начале 2025 года и 13 января достиг максимума 42,28 гривен. Затем курс снизился - до 41,62 на 17 февраля.

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара за 2024 год вырос на 11,2% до 42,07 гривен.

Наличный курс в январе 2025 года превысил уровень 43 гривны, однако затем упал ниже 42 гривен.

В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. Однако этой показатель не является ни ориентиром, ни прогнозом для НБУ, который в Украине отвечает за валютно-курсовую политику.