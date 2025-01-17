Долар продовжує дешевшати: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 17 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 42,65 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 44,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,15 гривень, євро по 43,35 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,13-42,16 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 17 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1729 гривень за 1 долар (-0,0930 грн).

Курс євро складе 43,32 гривень за 1 євро (-0,2097 грн).

Коментар НБУ

Як зазначив у колонці для РБК-Україна директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, коливання курсу долара будуть помірними.

За його словами, у НБУ є достатньо ресурсів для збереження стійкості валютного ринку. Обсяг міжнародних резервів досяг рекордного рівня за підсумками 2024 року, перевищивши 43,7 млрд доларів. Резерви й надалі поповнюватимуться міжнародною допомогою, невизначеність щодо якої на 2025 рік суттєво зменшилася.