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До Вищої ради правосуддя обрали п’ятьох нових членів

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Україна, Середа 11 січня 2023 21:32
До Вищої ради правосуддя обрали п’ятьох нових членів Фото: до Вищої ради правосуддя обрали п’ятьох нових членів (t.me/supremecourtua)
Автор: Тетяна Степанова

На ХІХ позачерговому з'їзді суддів України обрали п'ятьох з восьми членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховного суду.

"Сьогодні, 11 січня 2023 року, делегати XІХ позачергового з’їзду суддів України обрали п’ятьох членів Вищої ради правосуддя строком на чотири роки", - йдеться в повідомленні.

Обраними членами ВРП за результатами таємного голосування стали:

  • суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Григорій Усик ("за" проголосували 243 делегати);
  • суддя Харківського апеляційного суду Алла Котелевець (її кандидатуру підтримали 214 делегатів);
  • суддя Львівського окружного адміністративного суду Олександр Сасевич ("за" проголосували 230 делегатів);
  • суддя Господарського суду Донецької області Юлія Бокова (її кандидатуру підтримали 220 делегатів);
  • суддя Північного апеляційного господарського суду Ольга Попікова (за неї віддав голос 221 делегат).

Зазначено, що новообрані члени ВРП вже склали присягу.

Нагадаємо, у липні 2022 року президент України Володимир Зеленський ініціював проведення конкурсу з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Раніше, у лютому 2022 року, стало відомо, що 10 членів Вищої ради правосуддя прийняли рішення звільнитися. Таким чином, у складі ВРП залишилося всього 5 членів з 15, і він є неповноважним.

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Вища рада правосуддя
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