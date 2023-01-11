До Вищої ради правосуддя обрали п’ятьох нових членів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховного суду.

"Сьогодні, 11 січня 2023 року, делегати XІХ позачергового з’їзду суддів України обрали п’ятьох членів Вищої ради правосуддя строком на чотири роки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у липні 2022 року президент України Володимир Зеленський ініціював проведення конкурсу з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Раніше, у лютому 2022 року, стало відомо, що 10 членів Вищої ради правосуддя прийняли рішення звільнитися. Таким чином, у складі ВРП залишилося всього 5 членів з 15, і він є неповноважним.

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