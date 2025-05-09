Вища освіта в Україні та Польщі: що варто знати перед вибором країни

Сьогодні обираючи університет для подальшого навчання майбутні випускники та абітурієнти можуть розглядати не лише вітчизняні освітні заклади, але й закордонні. Проте в чому різниця між вищими освітами Польщі та України - знають не всі.
Докладніше про основні відмінності в освітніх процесах в Україні та Польщі, а також що варто знати перед обранням тієї чи іншої країни, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
В Україні вступна кампанія на бакалавріат триває традиційно впродовж липня - серпня. Тим часом навчання стартує з 1 вересня.
У Польщі ж вступна кампанія починається з березня й може тривати до кінця вересня. Навчання для студентів у цій країні починається з 1 жовтня.
В цілому українська освіта є більш доступною для потенційних студентів, ніж польська. Йдеться про те, що:
Водночас для дешевшого навчання в Польщі молоді українці можуть:
Насамкінець на тлі повномасштабного вторгення РФ деякі державні університети Польщі пропонують українцям безкоштовне навчання.
В Україні університети часто мають обмежене фінансування, що суттєво впливає на розвиток їхньої інфраструктури, матеріальної бази та умов навчання в цілому.
Умови в гуртожитках також можуть залишати бажати кращого.
Тим часом у Польщі освітні заклади, як правило, мають сучасні кампуси з добре обладнаними лабораторіями та бібліотеками.
Гуртожитки за кордоном також мають кращі умови для проживання, хоча й коштують при цьому дорожче.
В Україні ступінь бакалавра здобувають впродовж чотирьох років навчання. Щоб отримати ступінь магістра, доведеться вчитись ще один чи два роки.
Тим часом у Польщі тривалість навчання залежить від типу програми та спеціальності.
В деяких випадках вищу освіту можна здобути швидше: три роки бакалаврату та один рік магістратури.
В Україні студенти навчаються державною мовою, хоча в деяких закладах вищої освіти є спеціальності з англомовним викладанням.
Тим часом у Польщі навчання здійснюється найчастіше польською та англійською мовами. При цьому практично всі заклади вищої освіти вимагають знання мови на рівні В1, В2.
Якщо ж володіння польською чи англійською на такому рівні відсутнє, студент з України має можливість знайти університет із викладанням рідною, українською мовою (хоча список таких вишів і обмежений).
Українська система освіти, у порівнянні з польською, більше спрямована на теорію. Студентам часто доводиться вивчати непрофільні предмети, які підвищують загальний культурний рівень.
Немає також можливості вибирати, які саме з доступних предметів здобувач освіти хотів би вивчати.
Тим часом у польських вишах підвищену увагу приділяють саме практичній складовій освіти. Студентів активно залучають до дослідницьких робіт і практик.
Крім того, багато університетів використовують модульну систему навчання, коли студенти вибирають окремі курси або навіть складають їх на свій розсуд.
Українські дипломи можна підтвердити у США та в країнах Європейського Союзу (процедуру визнання вітчизняного диплома полегшує приєднання до Болонської системи).
Крім того, Україна має підписані міжурядові угоди про взаємне визнання документів про освіту з близько 20 країнами (серед них країни СНД, Словаччина, Угорщина, Польща, Естонія, Грузія, Болгарія тощо).
Тим часом дипломи закладів вищої освіти Польщі визнаються в усіх країнах ЄС, тому з ними кожен випускник має можливість працевлаштуватися в будь-якій європейській країні без зайвих "бюрократичних нюансів".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки балів потрібно набрати на НМТ-2025, щоб вступити до вишу в Україні, та що робити тим, хто не зміг подолати поріг.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "ОсвітаПоль", "Ліцей SwP", Migrant.biz.ua, "Освіта.ua", Moja Edukacja, Education.ua, Up-Study.ua, "Всеосвіта".
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