Вища освіта в Україні та Польщі: що варто знати перед вибором країни

Вступ і початок навчання

В Україні вступна кампанія на бакалавріат триває традиційно впродовж липня - серпня. Тим часом навчання стартує з 1 вересня.

У Польщі ж вступна кампанія починається з березня й може тривати до кінця вересня. Навчання для студентів у цій країні починається з 1 жовтня.

Фінансова доступність

В цілому українська освіта є більш доступною для потенційних студентів, ніж польська. Йдеться про те, що:

в закладах вищої освіти України більше бюджетних місць, ніж у вишах Польщі (для іноземців);

вартість платного навчання в Україні є зазвичай нижчою, ніж у Польщі;

навчаючись вдома українцям потрібно витрачати менше коштів на проживання чи дозвілля.

Водночас для дешевшого навчання в Польщі молоді українці можуть:

шукати спеціальні стипендіальні програми чи гранти (деякі з них покривають повну вартість навчання, інші - частину витрат);

стежити за конкурсами, розіграшами знижок або спецпропозицій від того чи іншого вишу;

поєднувати навчання в університеті з практикою на реальному робочому місці в межах програм дуального навчання (які передбачають виплату стипендії або оплату праці за виконану роботу).

Насамкінець на тлі повномасштабного вторгення РФ деякі державні університети Польщі пропонують українцям безкоштовне навчання.

Умови та інфраструктура

В Україні університети часто мають обмежене фінансування, що суттєво впливає на розвиток їхньої інфраструктури, матеріальної бази та умов навчання в цілому.

Умови в гуртожитках також можуть залишати бажати кращого.

Тим часом у Польщі освітні заклади, як правило, мають сучасні кампуси з добре обладнаними лабораторіями та бібліотеками.

Гуртожитки за кордоном також мають кращі умови для проживання, хоча й коштують при цьому дорожче.

Тривалість навчання

В Україні ступінь бакалавра здобувають впродовж чотирьох років навчання. Щоб отримати ступінь магістра, доведеться вчитись ще один чи два роки.

Тим часом у Польщі тривалість навчання залежить від типу програми та спеціальності.

В деяких випадках вищу освіту можна здобути швидше: три роки бакалаврату та один рік магістратури.

Мови навчання

В Україні студенти навчаються державною мовою, хоча в деяких закладах вищої освіти є спеціальності з англомовним викладанням.

Тим часом у Польщі навчання здійснюється найчастіше польською та англійською мовами. При цьому практично всі заклади вищої освіти вимагають знання мови на рівні В1, В2.

Якщо ж володіння польською чи англійською на такому рівні відсутнє, студент з України має можливість знайти університет із викладанням рідною, українською мовою (хоча список таких вишів і обмежений).

Навчальний процес

Українська система освіти, у порівнянні з польською, більше спрямована на теорію. Студентам часто доводиться вивчати непрофільні предмети, які підвищують загальний культурний рівень.

Немає також можливості вибирати, які саме з доступних предметів здобувач освіти хотів би вивчати.

Тим часом у польських вишах підвищену увагу приділяють саме практичній складовій освіти. Студентів активно залучають до дослідницьких робіт і практик.

Крім того, багато університетів використовують модульну систему навчання, коли студенти вибирають окремі курси або навіть складають їх на свій розсуд.

Визнання дипломів

Українські дипломи можна підтвердити у США та в країнах Європейського Союзу (процедуру визнання вітчизняного диплома полегшує приєднання до Болонської системи).

Крім того, Україна має підписані міжурядові угоди про взаємне визнання документів про освіту з близько 20 країнами (серед них країни СНД, Словаччина, Угорщина, Польща, Естонія, Грузія, Болгарія тощо).

Тим часом дипломи закладів вищої освіти Польщі визнаються в усіх країнах ЄС, тому з ними кожен випускник має можливість працевлаштуватися в будь-якій європейській країні без зайвих "бюрократичних нюансів".